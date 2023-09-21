Сотрудники Мособлпожспаса рассказали о погибшем при взрыве в Балашихе коллеге

Погибший при разборе завалов после взрыва газа в Балашихе спасатель Олег Калмыков был не только ценным профессионалом и примером для спасательной службы, но и честным, справедливым и правильным человеком, который стремился жить и жил красиво и правильно. Об этом 21 сентября рассказали коллеги погибшего — сотрудники Мособлпожспаса.

Заслуженный спасатель РФ Игорь Томчук отметил, что спасение людей — великая профессия, в которую не попадают случайные люди.

«Олега Калмыкова я знаю много лет, он замечательный спасатель. Неоднократно становился лучшим спасателем нашего учреждения. Очень хороший товарищ и профессионал, умело руководил сменой спасателей. К нему очень хорошо относились коллеги, и сам он в коллективе был одним из лучших людей. Я должен сказать, что Олег — замечательный пример мужества, героизма, самоотверженности, самопожертвования спасателей. Хотелось бы, чтобы Олег был примером для всей спасательной службы. Такие люди — пример для спасательной службы», — рассказал о погибшем Томчук.

Он напомнил, что его профессия входит в десятку опаснейших в мире. Иногда спасатели, выполняя свой долг ради жизни других людей, лишаются своей жизни.

«Иногда приходится выбирать между людьми, которых нужно спасти, и спасатели действуют на одном вдохе. Эти ребята — наш Олег Калмыков и спасатель Нагинского центра Магомед Нальгиев, — это ребята, которые знали, куда они идут, что делают, знали свою работу», — отметил Томчук.

Начальник ПСЧ № 201 ТУ №6 ГКУ «Мособлпожспас» Игорь Туз отметил, что у погибшего Олега Калмыкова глаза горели работой, он был спасателем первого класса. Калмыков принял участие более чем в 500 спасательных операциях и спас более 2,5 тыс. человеческих жизней.

«В прошлом году он был награжден медалью за спасение, в этом году представлялся на звание заслуженного спасателя Московской области. Но вот так случилось. Олег — честный, справедливый, правильный человек. У него остались три ребенка. Человек стремился жить и жил очень красиво и правильно», — подытожил Туз.

Взрыв газа в Балашихе на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской произошел утром 20 сентября. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение, в результате которого погибли двое спасателей. Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

Взрыв газа в Балашихе на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской произошел утром 20 сентября. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение, в результате которого погибли двое спасателей. Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.