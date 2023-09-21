Более 55 га в Тверской области заросли борщевиком по вине фирмы
Более 55 га земель сельскохозяйственного назначения вблизи села Алабузово Бежецкого муниципального округа заросли сорняками по вине юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
При обследовании пашни и пастбища выяснилось, что участок не используется владельцем по назначению. По всей площади выросли борщевик, крапива, пырей и другие сорняки.
Было установлено, что земля принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Нордтех». Собственнику сельхозугодий направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства юрлицу.
Фирме предложили расчистить участок от древесно-кустарниковой и сорной растительности. Выполнение предписания находится на контроле ведомства, пишут «Тверские ведомости».
Ранее, в июне, «Известия» писали, что эколог поддержал идею о введении требований по уничтожению борщевика. По его мнению, эта мера поспособствует возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот.