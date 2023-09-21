Жилые дома Томска получат отопление на следующей неделе
Отопительный сезон в Томске начнется в последнюю неделю сентября вне зависимости от погодных условий. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на и.о. заместителя мэра города Дмитрия Путрова.
Согласно нормативам, отопление включают при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти дней. Пока в Томске таких дней не было. Путров уточнил, что город не будет выжидать нормативный срок.
Объекты социальной сферы имеют право на досрочную подачу тепла. К 21 сентября правом воспользовались 20 школ и детских садов. Кроме того, заявку на подачу отопления подали 12 многоквартирных домов.
Согласно прогнозам, после 22 сентября дневная температура в городе опустится до +10…+15 градусов, по ночам ожидается +2…+4 градуса.
В Иркутской области отопление начали подавать в жилые дома и социальные объекты в 35 муниципалитетах. На подготовку к отопительному периоду власти региона планировали потратить 4,7 млрд рублей.