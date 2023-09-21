Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для участия в валютных торгах в России
Общество
В Госдуме призвали ввести налоговые льготы для ряда работников ОПК
Общество
Жители поврежденного дома в Балашихе смогут забрать вещи из квартир
Недвижимость
На ипотечном рынке Москвы установлен исторический рекорд
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием машины ДПС
Мир
Ирак заявил о заинтересованности в содействии со стороны РФ в ремонте оружия
Мир
В Канаде застрелили выходца из Индии в разгар обострения дипотношений
Мир
Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект
Спорт
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ со счетом 4:3
Мир
Захарова заявила об отсутствии в графике Лаврова на ГА ООН контактов с США
Мир
В больнице индонезийского города Тангеранг-Селатан произошел взрыв
Общество
Синоптик назвал минувшую ночь в Москве самой теплой за всю историю метеонаблюдений
Мир
В Пентагоне указали на завершение эпохи превосходства США в военных технологиях
Армия
NYT назвала оборону ВС РФ в зоне СВО мощнейшей в Европе за последние 80 лет

Жилые дома Томска получат отопление на следующей неделе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отопительный сезон в Томске начнется в последнюю неделю сентября вне зависимости от погодных условий. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на и.о. заместителя мэра города Дмитрия Путрова.

Согласно нормативам, отопление включают при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти дней. Пока в Томске таких дней не было. Путров уточнил, что город не будет выжидать нормативный срок.

Объекты социальной сферы имеют право на досрочную подачу тепла. К 21 сентября правом воспользовались 20 школ и детских садов. Кроме того, заявку на подачу отопления подали 12 многоквартирных домов.

Согласно прогнозам, после 22 сентября дневная температура в городе опустится до +10…+15 градусов, по ночам ожидается +2…+4 градуса.

В Иркутской области отопление начали подавать в жилые дома и социальные объекты в 35 муниципалитетах. На подготовку к отопительному периоду власти региона планировали потратить 4,7 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023