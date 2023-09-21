Стали известны подробности экшен-триллера «Оборотень»

На РЕН ТВ 21 сентября состоится премьера остросюжетного сериала «Оборотень». Экшен-триллер расскажет историю агента спецслужб на задании, из памяти которого стерлись воспоминания о прошлом.

Главный герой Андрей Лазарев в исполнении Дениса Шведова обладает всеми необходимыми бойцовскими навыками, однако не может вспомнить, в чем заключается его предназначение. По зацепкам, предметам и событиям вокруг он пытается заново вернуться к выполнению миссии, в которой он должен предотвратить продажу оружия опасным преступникам.

«У нас очень много экшена. Есть детективная составляющая нашей истории. Я думаю, экшен-сцены многих удивят. Я пытался вспомнить среди работ своих коллег, было ли что-то подобное по насыщенности экшеном. И то ли к счастью, то ли к сожалению, не могу вспомнить», — рассказал Шведов.

Помогать главному герою будет сотрудник засекреченного департамента спецопераций ФСБ в исполнении Максима Щеголева. Оба актера прошли подготовку в клубе стритфатинга и поставили боевые сцены без каскадеров.

Режиссер сериала Анна Курбатова уже имеет опыт работы в подобных проектах. Она снимала детектив «Дополнительный урок» и триллер «Проводник» с таким же обилием зрелищных сцен.

«События и история разворачиваются в четырех городах. Ждать много экшена, классных трюков, стрельбы, шпионских страстей», — рассказала она.

Боевик «Оборотень» уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink. Телевизионную версию покажет РЕН ТВ.

Накануне исполнитель главной роли Шведов рассказал, почему он решил принять участие в проекте. Он признался, что его заинтересовали нетипичные элементы экшена, так как главный герой не использует оружия.

В свою очередь Щеголев рассказал в беседе с «Известиями» о своем персонаже. По его словам, ему понравился его герой, так как тот очень ироничный товарищ и у него искрометный юмор.