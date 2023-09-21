Почти 6,7 тыс. жителей Рязанской области заболели ОРВИ за неделю
За минувшую неделю 6685 жителей Рязанской области заразились острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Наиболее интенсивный прирост заболеваемости отмечается среди детей школьного возраста, а также среди взрослых. Эпидемический порог превышен на 17%.
В Рязанской области продолжается вакцинация граждан против гриппа. На текущий момент прививки поставили 110,6 тыс. человек, сообщает 62INFO.ru. В их числе — 32 тыс. детей.
Инфекционисты рекомендуют жителям страны пройти вакцинацию против гриппа в сентябре. Период эпидемической вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом наступит в октябре.