Жителей Татарстана предупредили о ночных заморозках
Ночные заморозки ожидаются в ближайшее время в Татарстане. Температура воздуха опустится до –1 градуса.
Согласно прогнозам, 21 сентября в республике ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра увеличится до 17 м/с. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на информацию Гидрометцентра Татарстана.
В ночь на 22 сентября температура воздуха опустится до –1 градуса, на востоке республики — до +6 градусов. В дневные часы ожидается +20…+25 градусов.
В ночь на 17 сентября первые заморозки зафиксировали в Московской области. Температура опустилась до –1,3 градуса.