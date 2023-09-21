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Bild: выступление канцлера ФРГ Шольца на ГА ООН прошло перед почти пустым залом

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступал на 78-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) перед почти опустевшим залом вечером в среду, 20 сентября. Об этом сообщает Bild.

Причиной отсутствия большей части аудитории по время речи Шольца стал регламентированный порядок выступления каждого государства: представителям стран дано 15 минут. Согласно установленному регламенту, первой выступает Бразилия, после нее США. Очередь ФРГ приходится на более позднее время, когда большая часть делегатов покидает зал заседания.

По завершении своего выступления Шольц также удалился из зала, отказавшись слушать выступающего после него премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

«Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал. Решения в новом мире принимаются уже в других местах», — прокомментировал ситуацию с Шольцем российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, это позволяет прийти к выводу, что ООН не интересны позиции Германии и даже сам канцлер страны.

Однако Bild отмечает, что речь Шольца нельзя назвать проигнорированной, так как дипломаты пересматривают выступления других политиков для последующего анализа.

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Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН Шольц призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

Перед этим, 18 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Шольц не понимает реального положения дел на Украине. Эти слова стали ответом на высказанное 17 сентября канцлером Германии мнение о том, что условием для начала мирных переговоров является вывод российских войск.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

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