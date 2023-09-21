В Канаде застрелили выходца из Индии в разгар обострения дипотношений
В Канаде застрелили выходца из индийского Пенджаба в разгар обострения дипломатических отношений двух стран. Об этом 21 сентября сообщила газета Hindustan News.
По ее данным, Суха Дунеке умер накануне в перестрелке между двумя бандами в Виннипеге.
Мужчина бежал в Канаду в 2017 году по поддельным документам. В Индии в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.
Ранее, 19 сентября, Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата в ответ на аналогичные действия со стороны североамериканского государства.
Перед этим МИД Индии опубликовал заявление, в котором отверг слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что правительство Индии могло быть связано с убийством лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года.
Лидер сикхов Хардип Сингх Ниджар, сторонник независимой родины сикхов, известной как Халистан, был застрелен 18 июня возле сикхского культурного центра в Суррее, Британская Колумбия.