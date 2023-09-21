Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для участия в валютных торгах в России
Общество
В Госдуме призвали ввести налоговые льготы для ряда работников ОПК
Общество
Жители поврежденного дома в Балашихе смогут забрать вещи из квартир
Недвижимость
На ипотечном рынке Москвы установлен исторический рекорд
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием машины ДПС
Мир
Ирак заявил о заинтересованности в содействии со стороны РФ в ремонте оружия
Мир
В Канаде застрелили выходца из Индии в разгар обострения дипотношений
Мир
Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект
Спорт
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ со счетом 4:3
Мир
Захарова заявила об отсутствии в графике Лаврова на ГА ООН контактов с США
Мир
В больнице индонезийского города Тангеранг-Селатан произошел взрыв
Общество
Синоптик назвал минувшую ночь в Москве самой теплой за всю историю метеонаблюдений
Мир
В Пентагоне указали на завершение эпохи превосходства США в военных технологиях
Армия
NYT назвала оборону ВС РФ в зоне СВО мощнейшей в Европе за последние 80 лет
Сюжет:

Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект

0
Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Львовской области Украины произошли взрывы, в результате которых начался пожар на одном из промышленном объектов и складах. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, три взрыва раздались в городе Дрогобыч.

«Два прилета — по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м», — написал он в Telegram-канале. Козицкий добавил, что информации о пострадавших не поступало.

В Харькове также произошла серия взрывов. Как сообщил в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко, в городе в результате взрывов разрушено складское здание.

В Винницкой области Украины также сообщили о взрывах.

Исчерпаемые резервы: ВС РФ нанесли удар по тылам противника
Уничтожение ракет Storm Shadow снижает интенсивность украинских обстрелов, отмечают эксперты

Ранее в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Киеве. В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023