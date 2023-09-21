Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект
Во Львовской области Украины произошли взрывы, в результате которых начался пожар на одном из промышленном объектов и складах. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
По его словам, три взрыва раздались в городе Дрогобыч.
«Два прилета — по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м», — написал он в Telegram-канале. Козицкий добавил, что информации о пострадавших не поступало.
В Харькове также произошла серия взрывов. Как сообщил в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко, в городе в результате взрывов разрушено складское здание.
В Винницкой области Украины также сообщили о взрывах.
Ранее в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Киеве. В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.