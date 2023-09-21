Захарова заявила об отсутствии в графике Лаврова на ГА ООН контактов с США

В графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова не значатся контакты между РФ и США на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет, у нас в графике нет никаких контактов [с американской стороной]», — ответила Захарова на такой вопрос в эфире телеканала «Соловьев Live».

По ее словам, в график министра не входят контакты с Великобританией и другими странами НАТО. Как указала дипломат, у Лаврова планируются встречи с представителями стран Азии, Латинской Америки, Африки, других дружественных стран и международных организаций.

Ранее, 20 сентября, МИД РФ сообщил, что Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем. Во время встречи между странами подтвердилось совпадение подходов по актуальным мировым проблемам. Они наметили планы по углублению внешнеполитической координации, в частности, в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН. Лавров и Хиль также обсудили шаги по всестороннему укреплению отношений России и Венесуэлы с акцентом на наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы.

Кроме того, в этот же день Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России, иронично отметив, что страна от нее страдает. Ахмед Абу аль-Гейт оценил остроумие главы российской дипломатии и сказал, что в переговорную Лаврова стоит «целая очередь».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии ГА ООН.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.