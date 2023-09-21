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На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым

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Несколько взрывов прозвучали в Киеве утром 21 сентября, сообщило в Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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Несколькими часами ранее 21 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА над несколькими регионами РФ. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов над Крымом, Курской, Белгородской и Орловской областями.

В ночь на 20 сентября на территории Полтавской области объявлялась воздушная тревога, которая длилась в течение четырех с половиной часов. Также сообщалось о взрывах в Кременчуге.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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