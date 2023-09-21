На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Несколько взрывов прозвучали в Киеве утром 21 сентября, сообщило в Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».
В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Несколькими часами ранее 21 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА над несколькими регионами РФ. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов над Крымом, Курской, Белгородской и Орловской областями.
В ночь на 20 сентября на территории Полтавской области объявлялась воздушная тревога, которая длилась в течение четырех с половиной часов. Также сообщалось о взрывах в Кременчуге.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.