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Рогов рассказал о работе ударных беспилотников по ВСУ в Запорожской области

Рогов: ударные беспилотники накрыли штурмовую группу ВСУ в районе Работино
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Фото: РИА Новости
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В районе населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области ударные беспилотники накрыли штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он подчеркнул, что ВСУ понесли большие потери, что вынудило националистов отступить.

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Ранее в этот же день была уничтожена колонна ВСУ, которая двигалась в направлении Работино. Ее обнаружила российская разведка. Тогда врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что еще одна перспектива наступления от западных кураторов Киева грозит очередными колоссальными потерями.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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