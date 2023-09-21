Картины австрийского художника Эгона Шиле вернули наследникам их владельца
Семь картин австрийского экспрессиониста Эгона Шиле по решению окружной прокуратуры Манхэттена были возвращены наследникам их владельца, погибшего во время холокоста. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает The New York Times.
Раньше произведения искусства принадлежали артисту кабаре и меценату еврейского происхождения Фрицу Грюнбауму, который погиб в концентрационном лагере Дахау в 1941 году. Его семья искала картины более четверти века.
«Это решение имеет огромное значение для всего мира», — сказал один из наследников Грюнбаума Тимоти Райф. Данное дело — одно из множества, в которых потомки жертв холокоста пытаются добиться возвращения украденного имущества почти через 80 лет после окончания Второй мировой войны.
Возвращенные работы до этого находились в коллекциях трех музеев: Музея современного искусства, музея Моргана в Нью-Йорке и Художественного музея Санта-Барбары в Калифорнии, а также двух коллекционеров. Они согласились вернуть картины, когда суд признал их краденными.
Ранее, 18 сентября, в Италии нашли неизвестную картину живописца Рафаэля Санти. О находке сообщили на международной конференции в Перголе. Работа датируется 1504 годом.