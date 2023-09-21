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Истребитель KF-16 разбился при взлете в Южной Корее

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/South Korea Defense Ministry
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В Южной Корее потерпел крушение набиравший высоту истребитель KF-16. Пилот воздушного судна успел катапультироваться и остался в живых. Его госпитализировали, сообщает 21 сентября агентство Yonhap.

Крушение самолета произошло в 8:20 (2:20 мск) в городе Сосан на юго-западе страны, где расположена военная база.

По данным агентства, KF-16 разбился на территории базы, в связи с чем удалось избежать ущерба гражданским объектам. ВВС Республики Корея сформировали специальную группу, чтобы установить причины крушения.

Днем ранее, 20 сентября, в федеральной земле Гессен в Германии произошло крушение тренировочного моноплана, в результате которого два человека погибли. Инцидент произошел днем на открытой местности в районе Нойенштайн-Рабольдсхаузен.

Разбившийся самолет ― тренировочный легкомоторный моноплан для основной и повышенной летной подготовки Pilatus PC-9, выполнявший миссию бундесвера.

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