Истребитель KF-16 разбился при взлете в Южной Корее
В Южной Корее потерпел крушение набиравший высоту истребитель KF-16. Пилот воздушного судна успел катапультироваться и остался в живых. Его госпитализировали, сообщает 21 сентября агентство Yonhap.
Крушение самолета произошло в 8:20 (2:20 мск) в городе Сосан на юго-западе страны, где расположена военная база.
По данным агентства, KF-16 разбился на территории базы, в связи с чем удалось избежать ущерба гражданским объектам. ВВС Республики Корея сформировали специальную группу, чтобы установить причины крушения.
Днем ранее, 20 сентября, в федеральной земле Гессен в Германии произошло крушение тренировочного моноплана, в результате которого два человека погибли. Инцидент произошел днем на открытой местности в районе Нойенштайн-Рабольдсхаузен.
Разбившийся самолет ― тренировочный легкомоторный моноплан для основной и повышенной летной подготовки Pilatus PC-9, выполнявший миссию бундесвера.