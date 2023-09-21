Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Эбеко Большой Курильской гряды, находящийся в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, выбросил пепел на высоту 2,5 км. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня в 12.00 (04:00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко <...> произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км», — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС также проинформировали, что шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км.

Пеплопад в Северо-Курильске не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизней и здоровья местных жителей нет, добавили в ведомстве.

Ранее пепловый выброс на вулкане Эбеко фиксировался 11 сентября, тогда пепел поднялся на высоту 3,5 км над уровнем моря.

Перед этим, 22 августа, вулкан Эбеко также выбросил пепел на высоту до 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился на расстояние до 15 км в юго-восточном направлении.

Вулкан высотой 1156 м находится в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану оранжевый цветовой код опасности.