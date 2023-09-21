Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые до 2014 года проживали на территории Луганской народной республики (ЛНР), массово стараются продать свои квартиры через «серые» схемы риэлторов и нотариусов. Об этом 21 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики», ― рассказал собеседник агентства.

В связи с возросшим спросом в регионе появилось множество недобросовестных риэлторов и нотариусов, которые помогают сотрудникам украинских спецслужб избавиться от жилья способами, противоречащими действующему в ЛНР законодательству.

«Страдают от этих схем обычные граждане, которые передают деньги, и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. И это не единичный случай», ― сообщил источник.

По словам собеседника агентства, сотрудники СБУ осознают, что Украина не сможет вернуть под свой контроль ЛНР, поэтому бывшие жители Луганска стараются получить деньги за жилье.

Ранее, 16 сентября, председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что в Крыму состоялись первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов.

По его словам, были заключены соответствующие договоры на сумму более 815 млн рублей. Константинов дополнил, что в ближайшее время намечена продажа около 100 национализированных объектов, включая квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского.