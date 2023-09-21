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Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР

«РИА Новости»: сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые до 2014 года проживали на территории Луганской народной республики (ЛНР), массово стараются продать свои квартиры через «серые» схемы риэлторов и нотариусов. Об этом 21 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики», ― рассказал собеседник агентства.

В связи с возросшим спросом в регионе появилось множество недобросовестных риэлторов и нотариусов, которые помогают сотрудникам украинских спецслужб избавиться от жилья способами, противоречащими действующему в ЛНР законодательству.

«Страдают от этих схем обычные граждане, которые передают деньги, и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. И это не единичный случай», ― сообщил источник.

По словам собеседника агентства, сотрудники СБУ осознают, что Украина не сможет вернуть под свой контроль ЛНР, поэтому бывшие жители Луганска стараются получить деньги за жилье.

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Ранее, 16 сентября, председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что в Крыму состоялись первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов.

По его словам, были заключены соответствующие договоры на сумму более 815 млн рублей. Константинов дополнил, что в ближайшее время намечена продажа около 100 национализированных объектов, включая квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского.

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