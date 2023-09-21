Жителей Хабаровского края будут судить за попытку продажи туши амурского тигра
В Индустриальный районный суд Хабаровска было направлено уголовное дело в отношении трех жителей Хабаровского края, которые пытались продать тушу амурского тигра. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Следственным органом установлено, что в марте 2023 года обвиняемые незаконно перевезли на автомобиле из района имени Лазо Хабаровского в город Хабаровск тушу особо ценного дикого животного – амурского тигра», — говорится в сообщении ведомства.
За тигра обвиняемые пытались выручить 700 тыс. рублей. Во время попытка продажи на территории одного из гаражно-строительных комплексох подозреваемых задержали.
Максимально за продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрено наказание до 8 лет тюремного заключения (ч 3 ст 258.1 УК РФ).
Ранее, 20 сентября, в Омской области была пресечена попытка контрабанды краснокнижных соколов-сапсанов. Злоумышленники пытались вывезти из России восемь сапсанов — редких хищных птиц из семейства соколиных, находящихся под угрозой исчезновения.