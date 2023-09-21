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Финансист предупредила о фатальных ошибках инвестирования

Эксперт Соловиченко: инвестировать кредитные деньги — это прямая дорога в долговую яму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Фатальные ошибки в инвестировании приводят к опустошению банковских счетов и обнулению сбережений. Основные из них 21 сентября перечислила эксперт «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.

«Вкладывать в инвестиции кредитные деньги — это самая прямая дорога в долговую яму», — сказала она в беседе с агентством «Прайм».

Соловиченко пояснила, что эта самая распространенная ошибка приводит к разорению, так как на бирже всегда можно уйти в минус. Для инвестиций необходимо выделить сумму, потеря которой не отразится на качестве жизни.

Настороженно стоит относиться к обещаниям быстрого и высокого дохода. Среднерыночная доходность без баснословной прибыли эффективнее и надежнее. Кроме того, необходимо разделять потоки, не ставить все деньги на один инструмент, каким бы выгодным он ни казался, рекомендует эксперт.

Пытаться пустить в рост последние деньги — еще один неверный шаг. Финансист рекомендует создать из накоплений финансовую подушку. Из накоплений выделить одну треть и начать инвестировать. Остальное оставить в банке на вкладе под хорошим процентом.

Соловиченко напомнила, что жизнь только на инвестдоход — иллюзия и ошибочный выбор. Важно иметь доход от профессии, сбережения, разработать собственную инвестстратегию с четким горизонтом инвестирования и планом на будущее. Тогда инвестиции будут приносить прибыль и радость пользования финансовыми инструментами.

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20 сентября управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», как получить пассивный доход на пенсии. Он предложил приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы, например, акции и облигации компаний — лидеров рынка.

20 мая руководитель отдела продаж инвестиционной компании AM Capital Илья Мерзляков рассказал «Известиям», что начинать инвестировать можно, имея на руках любую сумму. Среди инструментов с низким порогом входа он назвал акции крупных компаний и золото.

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