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Юрист Сафин назвал инвестиции самым распространенной мошеннической схемой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Инвестиции, лотереи и телефонные вымогательства — самые распространенные виды мошенничества, сообщает 21 сентября юрист и эксперт «Международного Юридического Бюро» Ирек Сафин.

По словам Сафина, наиболее часто встречающийся вид мошенничества ― инвестиционный, когда мошенники предлагают вложить средства для получения прибыли.

«Речь может идти о финансовой пирамиде, криптовалютных операциях, совместной закупке золота и т.д. Нередко участие в «пирамиде» вам может предложить кто-то из друзей и знакомых, не осознавая, что сам попал в ловушку», ― заявил Сафин в беседе с «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнул, что чаще всего мошеннические схемы можно определить по стремлению злоумышленников привлечь в компанию других инвесторов, за счет которых жертва должна «получить дивиденды».

Еще один вид мошенничества относится к схемам с криптовалютой, среди которых также нередко можно встретить финансовые пирамиды. Характерный признак деятельности таких злоумышленников ― это наличие «знаменитостей» и «экспертов», которые обещают инвесторам гарантированный доход.

«Главный признак такого мошенничества: вам обещают слишком «вкусные» условия», — объяснил Сафин.

Другой часто встречающийся вид мошенничества ― это лотереи и розыгрыши. По словам юриста, мошенники, представляясь сотрудниками мобильного оператора или известной компании, сообщают, что человек стал победителем розыгрыша. Однако чтобы забрать свой приз, нужно внести залог, который вернут после выдачи выигрыша.

Вместе с тем самым опасным видом деятельности злоумышленников считают телефонные вымогательства, от которых, как правило, страдают пожилые люди.

«На смену изъезженной схеме: «мама, помоги, я сбил человека» приходят звонки из «правоохранительных органов». Мошенник представляется сотрудником полиции или прокуратуры и сообщает, что на вас заведено уголовное дело. Он мастерски запугивает и заговаривает зубы, предлагая решить вопрос взяткой. Если у вас нет таких денег, «добрый» сотрудник готов помочь вам взять кредит. Лучшим решением при таком звонке будет прерывание разговора», ― отметил Ирек Сафин.

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Ранее, 1 сентября, вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов предложил поправки в закон «О связи», согласно которому российским мобильным операторам предлагают запретить пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах — например, «Антифрод» (создана РКН).

По словам парламентария, новые нормы необходимы для защиты граждан, которых продолжают обманывать мошенники, несмотря на уже все предпринятые государством меры и созданные системы контроля.

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