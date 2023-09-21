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Расчет «Оса-АКМ» ЦВО уничтожил более 30 разведдронов ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более 30 разведывательных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны 21 сентября показало работу зенитчиков.

Оборудование ЗРК «Оса-АКМ» позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника на дальних рубежах.

«Как только обнаруживаем воздушную цель, сразу же происходит доклад. Работать приходится часто, дежурим круглосуточно. Самые ходовые БПЛА — их [ВСУ] штатные «Фурия», «Лелека», разведывательные дроны», — рассказал начальник расчета с позывным Кэш.

Одного боекомплекта зенитного ракетного комплекса хватает на шесть целей. После его израсходования расчет снимается с боевого дежурства и уезжает на перезарядку в район боепитания, пояснили в военном ведомстве.

«Машина показывает себя очень хорошо, потому что это вездеход всесезонный. Также у ЗРК установлен трехсотсильный двигатель — для этих погодных условий и дорог вполне хватает. Преодолеть я могу любые преграды, даже водные», — поделился водитель «Осы» с позывным Космос.

За безупречное несение боевого дежурства по прикрытию воздушного пространства в районах дислокации российских войск расчет зенитного ракетного комплекса представлен к государственным наградам.

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15 сентября подразделения Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дронов уничтожили скопления украинских формирований армии противника на артемовском направлении.

Накануне сообщалось, что FPV-дрон «Упырь» начали применять на донецком направлении в зоне СВО. Одним из таких уже уничтожили украинский пикап. Кроме того, «Упырь» зарекомендовал себя и против катеров противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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