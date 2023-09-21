Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России

Россия страдает от изоляции, иронично подметил 20 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

«Всё хорошо, только от изоляции страдаем», ― ответил Лавров на вопрос генсека ЛАГ, как у дела у российского министра.

Ахмед Абу аль-Гейт в свою очередь оценил остроумие главы российской дипломатии и сказал, что в переговорную Лаврова стоит «целая очередь».

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как отметил он во время заседания Совета безопасности организации, западные страны избегают предметного диалога об Украине, так как у них не хватает аргументов для честных переговоров. При этом перед началом выступления российского министра президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний.

Также в этот день Лавров и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях Генассамблеи ООН обменялись мнениями по направлениям деятельности МАГАТЭ, в том числе обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.