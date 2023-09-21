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Шесть человек погибли в тройном ДТП в Амурской области

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Фото: Управление МВД РФ по Амурской области
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Шесть человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовыми самосвалом и тягачом в Амурской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария произошла 20 сентября около 22:00 (15:00 мск) на 8 км автодороги «Лена» в Сковородинском муниципальном округе. Водитель минивэна Toyota Lite Ace Noah столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал по полосе встречного движения, после чего легковушку отбросило в другой грузовой Volvo, который поворачивал налево.

В результате столкновения погибли все шесть пассажиров минивэна Toyota, водитель автомобиля госпитализирован.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Ранее, 18 июня, в Амурской области в Белогорском муниципальном округе в результате ДТП от полученных травм погиб несовершеннолетний 2010 года рождения, еще пять человек с различными травмами были госпитализированы.

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