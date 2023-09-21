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Синоптики спрогнозировали в Москве 22 градуса тепла на 21 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В четверг, 21 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, в области — небольшие дожди. Прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице можно ожидать температуру до +20...+22. Ветер будет юго-западным с порывами 5-10 м/c. Ночью температура опустится до +10...+12.

В области днем воздух прогреется до +20 градусов. Ночью прогнозируется максимум до 12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 751-753 мм ртутного столба.

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Ранее, 18 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что эта неделя в Москве станет одной из самых теплых в сентябре — к концу недели температура воздуха может прогреться до +24 градусов. При этом на фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности.

До этого, 17 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.

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