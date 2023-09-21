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Захарова назвала попытки Запада сохранить влияние «агрессивными конвульсиями»

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Фото: МИД РФ
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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова считает, что Запад пытается сохранить свое былое влияние, однако у него не получается остаться на прежнем уровне. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Известий» в четверг, 21 сентября.

«Бьются, наверное, в истерике и агрессивных конвульсиях те самые западники, которые еще недавно не видели страны развивающиеся и не собирались их признавать в качестве ровни себе. Если сейчас они заинтересованы в том, чтобы каким-то образом начать с ними взаимодействовать, опять же, всё равно на поверхность всплывает их истинное отношение к этим странам», — сказала Захарова.

Также она привела слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что идеология Брюсселя предполагала четкое разделение мира на «прекрасный сад», под которым, конечно же, подразумевались страны Запада, и «дикие джунгли» — остальные государства мира. По мнению представителя МИД РФ, на такое отношение сильно повлияла былая колониальная политика европейских держав.

«Вся история сегодняшнего дня — о том, что Запад не хочет отдавать свои «кровные преференции» и особые позиции в качестве управляющего звена нашей планеты. Вот как они управляли своими колониями 100–200–300 лет, так они и хотят продолжать это делать», — предположила она.

По словам Захаровой, Запад сменил лишь обертку, избрав более мягкий подход, однако суть его методов остается прежней.

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Ранее, 20 сентября, Сергей Лавров заявил, что объединение стран БРИКС будет играть всё более значимую роль в контексте решения глобальных проблем. По его словам, однополярный мир уходит в прошлое, открывая дорогу новому полицентричному миропорядку.

Перед этим, 19 сентября, экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что позиции США на мировой арене ослабевают из-за России. Он убежден, что государства следуют за Москвой, отказываясь признавать гегемонию Вашингтона и настаивая на многополярном мире.

13 сентября Захарова во время прохождения Восточного экономического форума заявила, что Запад сам себя изолировал. Она также отметила, что гости форума вели себя заинтересованно, но страны Запада совершили невозможное: изолировали себя от значительной части внешней политики.

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