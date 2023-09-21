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Минобороны сообщило об уничтожении украинских БПЛА над несколькими регионами РФ

Минобороны РФ сообщило об отражении попыток атак БПЛА на Крым
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Фото: Соцсети
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 сентября уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима над территориями нескольких регионов РФ, о чем сообщило Министерство обороны.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

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20 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отсутствии разрушений после попытки атаки БПЛА. В этот же день Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны в очередной раз уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью.

Ранее, 19 сентября, около 21:00 мск два украинских беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской и Орловской областями. Позже, около 22:30 мск, был уничтожен еще один БПЛА над Орловской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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