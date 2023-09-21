Денис Шведов рассказал о потере памяти и привлекательных испытаниях на съемках «Оборотня»

Актер Денис Шведов известен зрителям своими брутальными героями в кино. В онлайн-кинотеатре Wink 21 сентября состоится премьера сериала «Оборотень», в котором Шведов сыграл сотрудника засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. Выполняя особое задание, он теряет память и пытается восстановить цепь трагических событий.

«Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал тот экшен, которым наполнен «Оборотень». Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. И, конечно, меня привлекла история — в ее центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки», — рассказал актер.

Как говорит Шведов, то, что его герой не использует оружие, только добавляет сложности. По сюжету он не носит оружия. Постановщик драк придумал необычный ход: герой работает не только приемами сотрудников спецслужб, но и дерется подручными предметами. А под руку Денису Шведову попадались: зонтик, багет от картины, швабра, микрофон, вилка и даже кредитная карта.

«Дабы не выдать себя, он не бьет противника кулаками. Он работает только спецприемами — работа основанием открытой ладони, рывки, захваты. Это делают в том случае, когда надо нейтрализовать, а не драться», — поделился с «Известиями» постановщик драк Алексей Абрахманов.

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