Докладчики от стран Запада в своих выступлениях на Генассамблее (ГА) ООН преследуют абсолютно оруэлловскую цель — доказать невозможность мирного соглашения по Украине не на условиях Киева, заметил в беседе с «Известиями» зампред Совета Федерации Константин Косачев.

«На Западе ставят иные цели: во-первых, использовать мировую трибуну для продвижения «мирного плана» Киева, что заведомо исключает компромиссы. Во-вторых, «вербовать» страны мирового большинства, ведь в «изоляции», по сути, оказался сам Запад, а не Россия. И, в-третьих, попытаться выставить Россию в качестве причины большинства проблем, волнующих мир. У докладчиков от Запада абсолютно оруэлловская цель: доказать, что любое мирное соглашение не на условиях Киева обрушит мировую систему, ООН и международное право», — сказал он.

В среду, 20 сентября, глава российского МИДа Сергей Лавров выступил на ГА ООН с речью, в которой обратился к американскому коллеге Энтони Блинкену: если Вашингтон так ратует за мирные переговоры, то почему бы им не «дать команду» Киеву. Ведь именно Украина на законодательном уровне запретила любые переговоры с правительством России, подчеркнул министр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Команда «Пас»: как Украину всем Западом защищали