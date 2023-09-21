Суд штата Делавэр предписал Хантеру Байдену лично явиться на заседание

Суд в штате Делавэр отклонил просьбу сына президента США Джо Байдена Хантера о дистанционном присутствии на судебном заседании по делу о незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил телеканал CNN.

Изначально судья Кристофер Дж. Берк назначил Хантеру Байдену явиться 26 сентября. Однако позже, как сообщает Reuters, заседание было перенесено на 3 октября.

Решение судьи было связано с требованием специального прокурора Дэвида Уайсса, который в тот же день направил письмо, где упомянул, что разрешение Хантеру Байдену присутствовать на заседании в дистанционном формате будет свидетельствовать об особенном отношении к подсудимому.

«Личное слушание важно для укрепления уверенности общественности в том, что с обвиняемым обращаются так же, как и с другими обвиняемыми в этом округе и в других округах», — написал Уайсс.

Судья согласился с позицией прокурора, отметив, что личное присутствие подсудимого на заседании подтвердит справедливое отношение к нему, исключающее особые дозволения.

«Ответчик не должен пользоваться особым обращением в этом деле — за исключением каких-либо необычных обстоятельств, с ним следует обращаться так же, как с любым другим ответчиком в нашем суде. Любой другой обвиняемый должен будет лично присутствовать на своей первой явке. И здесь то же самое», — цитирует Берка CNN.

Ранее, 13 сентября, стало известно, что американская прокуратура предъявила Хантеру Байдену новые обвинения, связанные с незаконным владением оружием. Обвинения включают в себя дачу ложных заявлений в федеральной форме на огнестрельное оружие и хранение этого оружия, а также употребление наркотических средств во время владения.

Перед этим, 6 сентября, сообщалось, что прокуратура США намерена добиться обвинительного заключения по делу Хантера Байдена до 29 сентября. На этом настаивает спецпрокурор Дэвид Уайсс.

Ранее, 12 августа, Reuters сообщило, что назначение спецпрокурора для расследования по делу Хантера Байдена вызовет сложности для Джо Байдена в преддверии предвыборной кампании перед президентскими выборами, которые должны состояться в 2024 году. Кроме того, по информации агентства, существует риск расширения дела.

20 июня минюст США сообщил, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.