Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР полностью поддержали председательство России а БРИКС (BRICS) для проведения саммита в 2024 году. XVI встреча представителей объединения должна состояться в Казани, сообщается 20 сентября в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) в своем заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.
«Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия. Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году», ― гласит заявление.
Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что роль стран международного объединения БРИКС (BRICS) с течением времени будет возрастать в вопросах решения глобальных проблем. Министр также подчеркнул, что расширение БРИКС ― логичный шаг, который с появлением новых партнеров позволит продолжить развитие объединения.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года. В нем состоят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.