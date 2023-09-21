Юрист объяснила, почему суды могут расценить эмодзи как согласие с договором

Эмодзи «палец вверх» в переписке может быть расценено судом как согласие с условиями договора. Об этом «Известиям» рассказала юрист, председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

По ее словам, в рамках одного из арбитражных дел суд дал оценку переписке сторон в мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) касательно условий договора. Стороны должны были определить характеристики товара (мобильного торгового киоска в виде ретрофургона) в дополнительном соглашении. Но в итоге стороны допсоглашение не подписали, а вступили в переписку в мессенджере. В ответ на смс продавца с указанием цвета товара представитель покупателя направил эмодзи «палец вверх».

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо», — говорится в постановлении суда. Потому суды пришли к выводу, что он воспринял реакцию покупателя как согласие на предложенные условия», — рассказала Киракосян.

Также она отметила, что это важно учитывать при обсуждении условий договоров в мессенджерах и быть аккуратными в использовании эмодзи при обсуждении договора.

«Есть такое правило в гражданском обороте: молчание не знак согласия, если иное не указано в законе или договоре. Согласие с условиями договора выражается словами (устно/письменно) или конклюдентными действиями. И теперь еще согласие с условиями договора можно выразить эмодзи! В этом случае суды сделали вывод об однозначности восприятия в обществе эмодзи «палец вверх», как знак согласия. И последовательности в действиях самого покупателя. Продавец полагался на подтверждение условий, покупатель не предпринял никаких последующих действий по согласованию», — отметила Киракосян.

WhatsApp добавил возможность отправлять эмодзи реакции собеседникам осенью 2021 года. Пользователи смогли оставлять смайл, как и в других социальных сетях.