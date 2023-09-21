Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
На месте проведения поисковых работ под завалами после взрыва газа в жилом доме в Балашихе обнаружили тела женщины и ее дочери. Об этом сообщили 20 сентября заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Он отметил, что именно их голоса слышали пострадавшие при повторном обрушении дома спасатели.
«Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек. Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьезным испытаниям», — цитируются слова Куренкова в Telegram-канале МЧС РФ.
Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием.
Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.
Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.
В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК РФ Александра Бастрыкин поручил предоставить доклад о проведения расследования.