Артиллеристы вовремя выявили высадку штурмовиков ВСУ и пресекли попытку атаки

Старший сержант Дмитрий Верхоглядов корректировал огонь артиллерии на наблюдательном пункте под массированным артобстрелом, когда заметил переброску штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переднему краю. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 21 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

Оперативная корректировка огня артиллерийских подразделений уничтожила технику противника и пресекла высадку штурмовиков ВСУ. Однако, продолжая вести наблюдение, старший сержант обнаружил вражеские подкрепления, разворачивающиеся для перехода в атаку.

Тогда он оперативно передал координаты точки сбора противника на командный пункт, после чего огнем артиллерии подкрепление ВСУ было уничтожено. Так оперативные и профессиональные действия старшего сержанта Верхоглядова помогли российским войскам сорвать наступление неприятеля на данном направлении.

Тем временем в составе зенитного ракетного комплекса (ЗРК) старший лейтенант Станислав Моисеенков прикрывал обороняющиеся российские войска от атак противника с воздуха. Его расчет, применяя технические средства ЗРК, обнаружил дрон противника, который вел разведку позиций российских подразделений.

Прицельным огнем расчет сбил дрон, но вскоре обнаружил еще один разведывательный беспилотник ВСУ. Его расчет также оперативно сбил и сменил позицию, успев избежать ответного артудара врага по позиции зенитчиков ВС РФ.

За время боя расчет старшего лейтенанта Моисеенкова уничтожил три вражеских разведывательных дрона.

Днем ранее, 20 сентября, в Минобороны рассказали, как группа российских военнослужащих под командованием майора Павла Горбаконенко охраняла госграницу в районе одного из населенных пунктов. При проведении обхода майор вскрыл попытку перехода противником государственной границы.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как расчет противотанкового дивизиона бригады «Кальмиус» нанес удар по националистам ВСУ и ликвидировал дот с пулеметчиком. Огонь по боевикам российские военные вели из специальной установки в кузове пикапа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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