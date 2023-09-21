Алиев рассказал о влиянии последних событий на отношения Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации в среду, 20 сентября, заявил, позиция руководства Армении по ситуации в Карабахе дает надежду на заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном.

«Продемонстрированная Ереваном вчера и сегодня позиция дает надежду на то, что не так уж далек день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними проблемы, подпишут мирный договор, а три страны Закавказья начнут сотрудничать в трехстороннем формате», — приводит слова Алиева «Sputnik Азербайджан».

По его словам, позиция Еревана вселяет оптимизм касательно отношений стран в будущем.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке. Стороны заявили о полном прекращении боевых действий с 13:00. Минобороны РФ подтвердило данную договоренность. На 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Позже Алиев сообщил, что Азербайджан за сутки операции в Нагорном Карабахе достиг всех целей. Он отметил, что дал азербайджанским военным указание беречь мирных жителей региона перед началом операции. По его словам, граждане скоро увидят поворот к лучшему.

Помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.