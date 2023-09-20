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Президент Латвии Ринкевичс призвал к реформированию Совета Безопасности ООН

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) требует серьезных реформ, равно как и остальная деятельность системы ООН. Об этом 20 сентября сообщает президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Необходимо активизировать деятельность системы ООН и провести значимые реформы Совета Безопасности. Несостоятельность Совбеза, связанная со злоупотреблением правом вето, вызывает серьезную озабоченность. Именно поэтому Латвия поддерживает усилия, направленные на то, чтобы сделать Совбез более прозрачным и отвечающим за свои действия», ― заявил президент Латвии во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

По словам Ринкевичса, Латвия поддерживает концепцию равноправной репрезентации регионов в СБ ООН, в том числе страны Африки и малые островные развивающиеся государства

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Ранее, 19 сентября, американский лидер Джо Байден во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Соединенные Штаты Америки будут добиваться реформы Совета Безопасности (СБ) ООН, считая, что в этом органе нужны «новые голоса» и «новые мнения».

Президент США напомнил, что в своем прошлогоднем выступлении на предыдущей Генассамблее он объявил, что Вашингтон будет поддерживать расширение Совета Безопасности, в частности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов.

17 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью британской газете The Daily Telegraph, говоря о необходимости реформирования СБ ООН, отметил, что с точки зрения Вашингтона Совбез должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». Издание отмечало, что Байден хочет введения в состав совета пяти или шести новых постоянных членов, таких как Индия, Бразилия, Германия и Япония.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

Предыдущая сессия Генассамблеи ООН состоялась в сентябре прошлого года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отмечал, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог. Вместо этого, по словам главы МИД РФ, они продолжают «демонизировать Россию».

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