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В Москве разработали обновленную вакцину от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России разработал обновленную вакцину от коронавируса. Клинические испытания начнутся в ближайшее время, сообщила в интервью телеканалу «Россия-1» исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Разработчики вакцины «Спутник V» — институт Гамалеи разработали новую вакцину. Вакцину уже от «омикрона», по линии XBB.1.9. В ближайшее время начнутся клинические испытания», — сообщила она.

Ракова отметила готовность специалистов в Москве к тому, чтобы управлять системой здравоохранения и ситуацией в городе в период подъема заболеваемости. Власти создали специальную систему с учетом предыдущего опыта.

«Еженедельно где-то 5-7% у всех обратившихся в поликлинику мы берем анализы и проверяем, какие штаммы циркулируют. Перед началом эпидемиологического сезона мы проводим тотальный скрининг всех заболевших», — пояснила она.

По ее словам, это позволяет «практически всегда» понимать, как будет развиваться та или иная волна заболеваемости.

Спутник пациента: вакцина от «Омикрона» может появиться через два месяца
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Ранее в этот день Ракова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице на данный момент в восемь раз меньше, чем в 2022 году. Она отметила, что течение болезни проходит в основном в форме обычной простуды.

Накануне, 19 сентября, в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%.

В Роспотребнадзоре 18 сентября сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон», что делает его более заразным. При этом в ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный «Пирола», зарегистрировали в августе в Израиле. Впоследствии его обнаружили в Дании и США, затем его выявили в Великобритании и Франции.

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