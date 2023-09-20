Путин: стремящиеся вычеркнуть русскую культуру обкрадывают сами себя

Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Мариинского театра в среду, 20 сентября, заявил, что те, кто хочет вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, вредят сами себе.

«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя», — заявил он.

По мнению Путина, подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства.

Также президент поблагодарил попечительский совет Мариинского театра за воплощение культурно-просветительских инициатив и помощь в деятельности культурного учреждения.

В июне глава Минкульта РФ Ольга Любимова отмечала, что вычеркнуть Россию из мировой культурной системы не удалось, несмотря на многочисленные попытки. Она отметила, что речь идет не только о бессмертных классиках, но и о современных деятелях искусства с их произведениями. В частности, министр упомянула кинематограф.

На невозможность отменить российскую культуру, указывал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Еще в конце 2022 года он отмечал, что российская культура является частью мировой, как бы ее ни старались отменить. Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.