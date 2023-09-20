ООН прокомментировала прекращение боевых действий в Карабахе

ООН надеется, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе будет устойчивым и приведет к долгосрочному мирному урегулированию, сообщил 20 сентября ТАСС официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Мы очень надеемся, что прекращение огня останется в силе и приведет к более долгосрочному решению», — сказал он.

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке. Стороны заявили о полном прекращении боевых действий с 13:00. Минобороны РФ подтвердило данную договоренность. На 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что при помощи российского миротворческого контингента эвакуировали более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.