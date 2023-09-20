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Asia Times сообщила о возможном прекращении поддержки США Зеленского

AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского и отправить его в отставку
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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США могут прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и отправить его в отставку. Об этом в среду, 20 сентября, написал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«Зеленский может убедить конгресс выделить дополнительные средства. Но это также может быть его последнее «ура». Он может получить урезанный пакет и отправить прочь. Вряд ли он вернется», — допустил эксперт.

Автор добавил, что украинское военное командование не смогло прорвать российскую оборону, несмотря на натовское вооружение. По его мнению, продолжающееся наступление украинских войск приводит лишь к росту потерь живой силы и вооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На фоне этого Вашингтон оказался в невыгодном положении из-за истощения военных ресурсов, заключил Брайен.

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Ранее в этот день Зеленский не дал каких-либо прогнозов относительно развития украинского контрнаступления в разговоре с телеканалом CNN. По его словам, без передачи американских дальнобойных ракет армия Украины понесет большие потери.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатов контрнаступления Украины нет. По его словам, потери противника составили 71,5 тыс. человек и 543 танка.

За день до этого Зеленский отметил, что Киев несет большие потери. Он уточнил, что контрнаступление ВСУ — не кино и не будет иметь хеппи-энда.

В свою очередь, в администрации США 6 сентября высказали предположение, что стратегические действия Украины закончатся через шесть-семь недель. Среди американских должностных лиц есть мнения, что ВСУ уже понесли тяжелые потери, бросив в бой большую часть своих резервов, и продвинуться далеко вряд ли смогут.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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