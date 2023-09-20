Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Мир
Лавров заявил об отсутствии у Запада аргументов для честного диалога по Украине
Мир
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
Мир
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования РФ в связи с гибелью миротворцев
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Мир
Журналист из США Хинкл спрогнозировал скорый и жестокий финал для Зеленского
Мир
Стычки протестующих и полиции начались в Ереване
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Общество
Прощание с актером Алексеем Яниным будет закрытым
Мир
Хакеры взломали аккаунт сына Трампа в Х и заявили о смерти отца
Мир
Asia Times сообщила о возможном прекращении поддержки США Зеленского
Мир
Лавров назвал поддержку Западом Украины нарушением принципа самоопределения регионов РФ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВФУ погибла мирная жительница
Сюжет:

При обстреле Донецка со стороны ВФУ погибла мирная жительница

0
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецке мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), сообщил 20 сентября в Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района столицы ДНР погибла женщина», — написал он.

Также ранения получили два мирных жителя. Их состояние не уточняется.

Повреждены шесть жилых домов в Кировском и Петровском районах Донецка и Никитовском районе Горловки, а также школа и детский сад.

Пушилин добавил, что за день украинская армия совершила 14 обстрелов, выпустив по мирным городам ДНР 45 боеприпасов.

«Применялись: противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибра 152, 155 мм, в том числе кассетного типа», — заключил он.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

Накануне Пушилин сообщил о гибели мужчины после обстрела Донецка со стороны украинской армии. Также он добавил, что за сутки ранения получили пять человек. В результате обстрелов повреждены 17 жилых домов в разных районах города.

18 сентября сообщалось, что взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка.

Позже военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал, как выглядит административный центр Донецка после обстрела украинской армии. По предварительным данным, было три прилета ракет, одна из которых попала в крышу здания, а две остальные были сбиты силами российской противовоздушной обороны.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023