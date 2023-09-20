При обстреле Донецка со стороны ВФУ погибла мирная жительница

В Донецке мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), сообщил 20 сентября в Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района столицы ДНР погибла женщина», — написал он.

Также ранения получили два мирных жителя. Их состояние не уточняется.

Повреждены шесть жилых домов в Кировском и Петровском районах Донецка и Никитовском районе Горловки, а также школа и детский сад.

Пушилин добавил, что за день украинская армия совершила 14 обстрелов, выпустив по мирным городам ДНР 45 боеприпасов.

«Применялись: противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибра 152, 155 мм, в том числе кассетного типа», — заключил он.

Накануне Пушилин сообщил о гибели мужчины после обстрела Донецка со стороны украинской армии. Также он добавил, что за сутки ранения получили пять человек. В результате обстрелов повреждены 17 жилых домов в разных районах города.

18 сентября сообщалось, что взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка.

Позже военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал, как выглядит административный центр Донецка после обстрела украинской армии. По предварительным данным, было три прилета ракет, одна из которых попала в крышу здания, а две остальные были сбиты силами российской противовоздушной обороны.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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