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Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких

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Фото: Getty Images/Brad Barket
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Всемирно известный нидерландский фотограф Эрвин Олаф скончался в возрасте 64 лет после пересадки легких. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил портал NL Times.

Несколько недель назад Олаф перенес трансплантацию легких после продолжительной болезни — эмфиземы легких. Впервые заболевание диагностировали фотографу в 1996 году.

Эрвин Олаф работал над рекламными кампаниями крупных международных брендов, в числе которых были Heineken, Lavazza, Diesel, Levi's, Microsoft и Nokia. Он также выпускал фотографические серии, среди известных — «Королевская кровь», «Горе» и «Дождь». Олаф также разработал дизайн голландских монет евро 2014 года, на которых был изображен портрет короля Нидерландов Виллема-Александра.

В марте 2023 года голландский фотограф был награжден королем Нидерландов. Он получил почетную медалью за искусство и науку Ордена Оранского дома. Эта награда вручается лицам, добившимся выдающихся достижений в области науки и искусства.

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