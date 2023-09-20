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Один человек погиб при взрыве газа в торговом павильоне в Ярославской области

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Фото: t.me/yaroslavlsledcom
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При проведении строительных работ в торговом павильоне в Ростове Ярославской области произошел взрыв газа, один человек погиб, один пострадал. Об этом 20 сентября сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

«20 сентября в одном из помещений магазина, расположенного на улице Московской в городе Ростове Ярославской области, в ходе проведения строительно-монтажных работ произошел хлопок газа, в результате которого погиб один человек, второй находится в тяжелом состоянии (личности устанавливаются)», — сказано в сообщении.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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В этот день взрыв газа произошел в Балашихе на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием.

Общее число жертв ЧП в настоящее время достигло шести человек, из них двое спасателей, еще 13 человек пострадали, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС. Остальные шесть человек будут проходить амбулаторное лечение.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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