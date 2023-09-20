«Известия» показали работу артиллерии ВС РФ на артемовском направлении
Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ поражают позиции украинских военных на артемовском направлении. Работу подразделения 20 сентября показал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.
«Вместе с бойцами группировки войск «Восток» выходим к их зоне ответственности на курдюмовском направлении. Обстановка здесь, мягко говоря, сложная. Передвигаться можно только с рассветом и вот такими, вырытыми на скорую руку траншеями», — рассказал он.
Военные подразделения наносят удары по украинским боевикам из орудия Д-30. Боевые действия здесь ведутся непрерывно, о чем, среди прочего, свидетельствуют разброшенные повсюду гильзы, отметил военкор. Он добавил, что на позициях очень громко и приходится чаще отсиживаться.
Ранее в этот день артиллеристы расчетов гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) применили 122-миллиметровые агитационные снаряды для залистования позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны показало, как бойцы готовят агитснаряды и отправляют на территорию противника.
До этого, 18 сентября, разведчик 150-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» рассказал в беседе с «РИА Новости», что ВСУ почти не имеют шансов приблизиться к Артемовску (украинское название — Бахмут) и остаться незамеченными. По его словам, город окружен полями и лесополосами на несколько километров.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.
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