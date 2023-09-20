Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ поражают позиции украинских военных на артемовском направлении. Работу подразделения 20 сентября показал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Вместе с бойцами группировки войск «Восток» выходим к их зоне ответственности на курдюмовском направлении. Обстановка здесь, мягко говоря, сложная. Передвигаться можно только с рассветом и вот такими, вырытыми на скорую руку траншеями», — рассказал он.

Военные подразделения наносят удары по украинским боевикам из орудия Д-30. Боевые действия здесь ведутся непрерывно, о чем, среди прочего, свидетельствуют разброшенные повсюду гильзы, отметил военкор. Он добавил, что на позициях очень громко и приходится чаще отсиживаться.

Ранее в этот день артиллеристы расчетов гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) применили 122-миллиметровые агитационные снаряды для залистования позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны показало, как бойцы готовят агитснаряды и отправляют на территорию противника.

До этого, 18 сентября, разведчик 150-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» рассказал в беседе с «РИА Новости», что ВСУ почти не имеют шансов приблизиться к Артемовску (украинское название — Бахмут) и остаться незамеченными. По его словам, город окружен полями и лесополосами на несколько километров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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