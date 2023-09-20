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Более 300 тыс. автомобилей проехало по трассе М-12 за неделю

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Фото: government.ru
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305 тыс. автомобилей проехали по трассе М-12 за первую неделю после ее открытия. Об этом сообщили в «Автодоре» в среду, 20 сентября.

«Первая неделя после открытия сквозного движения по М-12 от Москвы до Арзамаса подтвердила и даже превзошла прогнозы по интенсивности движения по новой скоростной дороге в Московской и Владимирской областях. После запуска движения ожидали, что в сутки будет проезжать 15 тыс. автомобилей, в том числе по обходу Балашихи и Покрова», — цитирует председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко телеканал «360».

Самым популярным участком стал отрезок от Москвы до Электроуглей в обход Балашихи. Ежедневно по нему проезжают 26 тыс. машин. При этом в минувшее воскресенье, 17 сентября, был зарегистрирован максимум — 37 тыс. автомобилей.

Трафик вырос и на открытом в прошлом году участке от ЦКАД до Орехово-Зуево. До запуска за неделю там проехало почти 8 тыс. транспортных средств, а после запуска число машин выросло до 21 тыс. в сутки, передает агентство городских новостей «Москва».

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Президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области 8 сентября, передает RT.

Он указал, для следует обеспечить трассу АЗС, точками питания и отдыха, устойчивой мобильной связью и интернетом, причем в максимально короткие сроки, передает НСН.

По словам российского лидера, именно от таких качественных и современных автомагистралей, эффективных маршрутных и транспортных узлов зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а также качество жизни россиян, рост деловой и туристической активности.

Скоростная трасса М-12 «Восток» строится в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Она должна связать Екатеринбург и Казань с Москвой скоростным маршрутом. Строительство планируют закончить до конца 2024 года.

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