Лавров в Совбезе ООН заявил о росте рисков глобального конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. Такое мнение он выразил 20 сентября в ходе выступления на заседании в Совбезе ООН по Украине.

«Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям», — сказал он.

По его словам, это ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряженности.

«Растут и риски глобального конфликта. Именно для того чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи», — добавил министр.

Лавров указал на то, что действия США и их союзников говорят о систематическом нарушении баланса требований, которые зафиксированы в уставе организации.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч.

20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в этот день назвал спектаклем заседание Совета Безопасности ООН с участием президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, порядок работы сессии нарушается в угоду одной делегации.

Предыдущая сессия прошла в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.