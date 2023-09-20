Первый снег выпал в Мурманске

В Мурманской области выпал первый снег. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся до обеда, сообщает телеканал «Известия». Полиция предупреждает о возможности появления гололеда и рекомендует автолюбителям не выезжать из города. До четверга в регионе преобладающая температура воздуха составит от +3 до +9 градусов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.