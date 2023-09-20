Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Мир
Лавров заявил об отсутствии у Запада аргументов для честного диалога по Украине
Мир
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
Мир
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования РФ в связи с гибелью миротворцев
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Мир
Журналист из США Хинкл спрогнозировал скорый и жестокий финал для Зеленского
Мир
Стычки протестующих и полиции начались в Ереване
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Общество
Прощание с актером Алексеем Яниным будет закрытым
Мир
Хакеры взломали аккаунт сына Трампа в Х и заявили о смерти отца
Мир
Asia Times сообщила о возможном прекращении поддержки США Зеленского
Мир
Лавров назвал поддержку Западом Украины нарушением принципа самоопределения регионов РФ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВФУ погибла мирная жительница

Прощание с актером Алексеем Яниным будет закрытым

0
Фото: РАМТ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с артистом театра и кино Алексеем Яниным будет закрытым. Об этом рассказала вдова актера Дарья в среду, 20 сентября.

«Похороны будут непубличные, для узкого круга людей, для своих друзей», — сообщила она телеканалу «360».

По словам женщины, в настоящее время она занимается подготовкой к прощальной церемонии. Она не назвала дату и место похорон.

О том, что Янин скончался на 41-м году жизни, вдова артиста рассказала накануне, 19 сентября. Она отметила, что получила эту новость от заведующего реанимацией НИИ Склифосовского.

Сообщалось, что последние восемь лет актер боролся с последствиями инсульта и проблемами кровоснабжения головного мозга.

Янин родился 14 марта 1983 года. Он окончил Театральное училище им. Щепкина и в том же году начал работу в РАМТе. Актер снялся более чем в 20 картинах, среди которых «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Студенты».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023