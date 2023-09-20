Прощание с актером Алексеем Яниным будет закрытым

Прощание с артистом театра и кино Алексеем Яниным будет закрытым. Об этом рассказала вдова актера Дарья в среду, 20 сентября.

«Похороны будут непубличные, для узкого круга людей, для своих друзей», — сообщила она телеканалу «360».

По словам женщины, в настоящее время она занимается подготовкой к прощальной церемонии. Она не назвала дату и место похорон.

О том, что Янин скончался на 41-м году жизни, вдова артиста рассказала накануне, 19 сентября. Она отметила, что получила эту новость от заведующего реанимацией НИИ Склифосовского.

Сообщалось, что последние восемь лет актер боролся с последствиями инсульта и проблемами кровоснабжения головного мозга.

Янин родился 14 марта 1983 года. Он окончил Театральное училище им. Щепкина и в том же году начал работу в РАМТе. Актер снялся более чем в 20 картинах, среди которых «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Студенты».