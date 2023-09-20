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До 585 млн рублей направят на строительство терминала в аэропорту Иркутска

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В Иркутске объявили о поиске подрядчика на строительство нового терминала аэропорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Согласно проекту, в аэропорту возведут модульный пассажирский павильон сборно-разборного типа. Под строительство выбран участок площадью 2,9 тыс. кв. м, площадь самого здания составит 2,6 тыс. кв. м.

Терминал будет одноэтажным с зонами прилета и выдачи багажа, зоной встречающих и зоной ожидания трансферных пассажиров. Подрядчик должен возвести его до конца сентября 2024 года.

Максимальная стоимость контракта оценивается в 585,4 млн рублей. В качестве источника финансирования в документации указаны собственные средства заказчика — АО «Международный аэропорт Иркутск». Определить подрядчика планируется 29 сентября.

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