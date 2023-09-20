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Журналист из США Хинкл спрогнозировал скорый и жестокий финал для Зеленского

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Для президента Украины Владимира Зеленского приближается «жестокий финал», заявил 20 сентября американский журналист Джексон Хинкл.

«Взять, например, любых бывших американских зарубежных «агентов влияния». Хоть Саддама Хусейна [экс-президент Ирака], хоть Усаму бен Ладена [бывший лидер «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ)]. В конечном итоге все американские «агенты влияния» <...> встречают свой крах. Я думаю, Зеленский, возможно, приближается к жестокому финалу», — сказал он в интервью RT.

По его словам, украинское контрнаступление является самоубийственной миссией, поскольку Украина несет большие потери. Он выразил мнение, что украинцам следует протестовать против действий нынешней власти.

Хинкл считает, что ситуацию удается сдерживать из-за возможной жесткой реакции властей, в том числе со стороны Службы безопасности Украины, добавила «Газета.Ru».

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Ранее, 17 сентября, обозреватель из Хорватии Зоран Метер заявил, что отсутствие у США заранее разработанного плана, если украинское контрнаступление провалится, обернется кошмаром для Запада. Он добавил, что западные страны переживают экономический и социальный упадок, что провоцирует недовольство среди населения.

За день до этого председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр предположил, что производственные способности стран НАТО больше не могут обеспечивать Украину вооружением на том уровне, какого желает добиться Киев.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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