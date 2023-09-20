Более сотни деревьев и кустарников высадили в одном из скверов Иркутска
В Иркутске в Купеческом сквере высадили более сотни деревьев и кустарников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Речь идет о сквере, расположенном на пересечении улиц Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса. На территории высадили липы, сирень, пузыреплодник, кизильник и форзицию.
По видовому составу растений рекомендации дали дендрологи. Специалисты на месте объяснили правила, которые необходимо соблюдать, чтобы саженцы прижились, рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Шевела.
В августе сообщалось, что в Иркутске более 300 деревьев и кустарников высадили в рамках обновленной планировки ландшафта территории детской Восточно-Сибирской железной дороги.