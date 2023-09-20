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Эксперт оценил меры ЦБ и Мосбиржи по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

ЦБ и Мосбиржа введут меры по сглаживанию ценовых колебаний: оценка эксперта Шатова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк (ЦБ) РФ сообщил, что вместе с Мосбиржей вводит меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. Партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» 20 сентября, что меры могут снизить волатильность котировок и позволить снизить объемы потерь инвесторов.

Московская биржа с 21 сентября текущего года вводит ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

«Меры направлены на акции третьего эшелона. Для них характерны низкая ликвидность (продать бумаги быстро не всегда получается), высокая волатильность (если по бумаге проходит сделка большого объема, то это может привести к серьезному колебанию цены), широкие спреды (из-за малого количества продавцов и покупателей спред на спокойных торгах может доходить до 5–7%)», — отметил Шатов.

Он уточнил, что список таких акций в 2023 году состоит из порядка 150 эмитентов. Как эксперт объяснил, они могут принести более высокую доходность, но при этом сопряжены с серьезными рисками.

«Эти бумаги многими воспринимаются как инструмент биржевых спекуляций, где крупные игроки могут существенно влиять на динамику торгов, а новички могут понести существенные потери от непредсказуемого поведения котировок. Поэтому ЦБ и Мосбиржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. Эти меры могут снизить волатильность котировок и позволить снизить объемы потерь инвесторов. Но размер отклонения — 22% — всё равно достаточно большой, и вряд ли произойдет резкое улучшение ситуации», — сказал Шатов.

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Ранее в этот день управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», куда вложиться, чтобы иметь пассивный доход на пенсии. Так, по его мнению, если горизонт инвестирования будущего инвестора достаточно большой (15–20 лет), то ему можно приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы: акции и облигации компаний — лидеров рынка в различных отраслях, входящих в индекс Московской биржи.

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